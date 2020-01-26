Продолжается борьба с браконьерами

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Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю продолжает информировать о попытках нарушения законодательства в сфере охраны водных биологических ресурсов на территории Краснодарского края.

Возбуждено уголовное дело в отношении двоих жителей Краснодарского края (1983 и 1985 г.р.) по ч. 3 ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»).

Данные граждане на территории Приморско-Ахтарского района, находясь на железнодорожном мосту через Ново-Чапаевское гирло, с применением орудия лова типа «паук» осуществили незаконную добычу более 100 экз. водных биологических ресурсов (судак, тарань, пиленгас).

Своими действиями граждане нарушили п.п. «а» п. 49.1 указанных Правил рыболовства, согласно которого при любительском и спортивном рыболовстве запрещается применение отцеживающих орудий добычи (вылова) и приспособлений типа «пауков».

Ущерб от незаконной добычи рыбы, согласно такс для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, утвержденным Постановлением Правительства от 3 ноября 2018 года № 1321, превысил 330 000 рублей, что в соответствии с примечанием ст. 256 УК РФ признается особо крупным размером.

Кроме того, напоминаем, что акватория Ново-Чапаевского гирла является межлиманным соединением и в соответствии с п.п. б) п. 46.2 Правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, утвержденных приказом Минсельхоза России от 01.08.2013 № 293, относится к району, запретному для добычи (вылова) водных биологических ресурсов.