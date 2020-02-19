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Внимание, розыск!

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю при осуществлении пограничного контроля в МАПП «Адлер», на пешеходной составляющей при следовании из Республики Абхазия в Российскую Федерацию, выявлен гражданин РФ 1974 года рождения находящий в федеральном розыске за совершение преступления, классифицируемого ч.1. ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»).

Задержанный передан установленным порядком инициатору розыска для проведения в отношении него дальнейших процессуальных действий.

В 2019 году в пунктах пропуска через государственную границу на участке (в зоне) ответственности Пограничного управления было выявлено более 180 лиц, находящихся в федеральном, международном и межгосударственном розысках.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Официальные новости

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