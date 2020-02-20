В Новороссийске проводится проверка по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего

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Следственным отделом по городу Новороссийску СКР по Краснодарскому краю проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 16-летнего Андрея Вершинина.

Установлено, что рано утром 17 февраля 2020 года молодой несовершеннолетний вместе с матерью вышел из дома на улице Видова, чтобы направиться в специализированное учебное учреждение. Между тем, на улице Анапское шоссе, подросток скрылся из поля зрения матери и направился в неизвестном направлении. О безвестном исчезновении сына женщина сообщила в правоохранительные органы. С тех пор местонахождение Андрея Вершинина неизвестно.

Приметы пропавшего: на вид 16-17 лет; рост 165-170 см; среднего телосложения, тип лица европейский.

В момент исчезновения был одет в куртку темно-синего цвета, кроссовки черного цвета. При себе имел рюкзак синего цвета.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление места нахождения пропавшего, а также обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Граждан, обладающих информацией о месте нахождения Андрея Вершинина, следствие просит сообщить об этом по телефонам: 8-988-364-63-33 или 02.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю