На Кубани выработают меры по противодействию нелегальному обороту электрокабельной продукции

Совещание провел исполняющий обязанности руководителя департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов. Участие в мероприятии приняли представители профильных краевых министерств и ведомств, промышленных и строительных предприятий, контрольно-надзорных органов, профессиональных общественных объединений.

По словам Ивана Куликова, наличие на потребительском и строительном рынках фальсифицированной и контрафактной кабельно-проводниковой, светотехнической продукции – серьезный повод для беспокойства. Это ставит под угрозу, прежде всего, безопасность, здоровье и жизнь людей, подчеркнул руководитель ведомства.

- Кроме того, фальсификат наносит серьезный ущерб бюджету в виде недополученных налоговых платежей. В целом по России потери оцениваются в два млрд рублей, - отметил Иван Куликов.

Он акцентировал, что на федеральном уровне производство кабельно-проводниковой продукции, электроосветительной арматуры и электрических ламп определены как приоритетные сферы, в которых необходимо особое внимание уделить противодействию нелегальному обороту промышленной продукции.

В ходе мероприятия было озвучено, что наибольшее распространение фальсифицированная кабельная продукция в Краснодарском крае получила на потребительском рынке и в строительной сфере.

В качестве основных причин недостаточно эффективного противодействия распространения контрафактной продукции были названы преимущество минимальной цены на подобные товары и недостаточный размер штрафных санкций, предусмотренных за нарушение производителем или продавцом требований технических регламентов.

Руководитель краевого ведомства напомнил, что на Кубани по поручению губернатора Вениамина Кондратьева создана межведомственная рабочая группа по противодействию незаконному производству промышленной продукции.

В числе основных задач рабочей группы в 2017 году – разработка и реализация эффективных мер, способствующих изменению ситуации на рынке кабельно-проводниковой продукции Краснодарского края.

По итогам совещания участники предложили инициировать в регионе обязательные проверки органами стройнадзора соответствия кабельных сетей требованиям технического регламента при приемке строящихся и реконструируемых жилых и промышленных объектов.

Пресс-служба администрации Краснодарского края