Вениамин Кондратьев: «Отдыхающие вернутся к нам только в том случае, если будут получать качественные, адекватные по цене услуги"

/Официальные новости/

Глава региона провел в Анапе выездное расширенное заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Краснодарском крае, где обсуждались вопросы готовности санаторно-курортного и туристского комплекса края к предстоящему летнему сезону 2017 года.

Как отметил Вениамин Кондратьев, в ближайшие пять месяцев «регион будет жить в особом режиме».

– Большой летний сезон – это испытание на прочность всей курортной отрасли, транспортного комплекса. ­Это и авиасообщение, и автотуристы. Мы должны создать комфортные условия, в том числе, и на дорогах к морю, – подчеркнул глава региона.

В этом году в крае рассчитывают принять не менее 16-ти миллионов туристов, такие данные приводят специалисты министерства курортов. К приему гостей готовы 5000 отелей и здравниц края. В пик сезона номерной фонд региона вместе с частным сектором единовременно готов принять до полумиллиона человек.

– Наша задача – сделать так, чтобы отдыхающие получали качественный отдых по адекватным ценам и при этом чувствовали себя в безопасности, – отметил Вениамин Кондратьев.– Мы должны создать максимально комфортные условия и для работы бизнеса и для отдыха туристов. Чтобы и в следующем году они снова выбрали наше побережье. Считайте это нашей с вами обязанностью.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края