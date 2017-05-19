Кондратьев предложил ввести единый стандарт для гостиниц и санаториев края, работающих по системе «Все включено»

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В Анапе Вениамин Кондратьев провёёл координационное совещание по обеспечению правопорядка в Краснодарском крае, посвященное подготовке к летнему сезону.

Около 5000 отелей, пансионатов, гостевых домов на побережье готовы к приему туристов. Более 95% из них прошли классификацию по международным стандартам. При этом, как отметили на совещании, владельцы гостиниц и санаториев каждый по-своему понимает, что входит в систему «все включено». Губернатор предложил законодательно закрепить минимальный обязательный набор услуг.

– У нас в стране должен появиться свой, российский стандарт «Все включено». И должно быть прописано в документах, какой набор услуг санатория или отеля войдет в него. Краснодарский край готов выйти на федеральный уровень с этой инициативой, – акцентировал глава региона.

Сертификацию нужно ввести и для пляжей. Пока она идет на добровольной основе. Из 469 пляжных территорий края только 43 прошли сертификацию.

По словам Вениамина Кондратьева, обустройство пляжей не должно влиять на их доступность для отдыхающих. В качестве примера глава региона привелБугазскую косу в Анапе, где был оборудован шлагбаум и платный вход.

Губернатор края обратился к правоохранителям, с просьбой держать этот вопрос на особом контроле.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края