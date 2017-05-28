Уважаемые воины-пограничники! Дорогие ветераны пограничной службы!

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От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём пограничника!

Охрана государственной границы – это особая честь, удостаиваются которой только самые достойные, мужественные люди, искренне любящие своё Отечество. Днём и ночью в любое время суток и года вы надёжно оберегаете от любых посягательств нашу родную землю, стоите на защите политических и экономических интересов России.

Жители города-героя Новороссийска гордятся вашими достижениями и высоко ценят ежедневные и ежемесячные усилия, которыми вы подтверждаете тот неоспоримый факт, что дело защиты границ нашей Великой Родины находится в надёжных руках.

Благодарим вас за верность, стойкость духа и профессиональную выучку.

Желаем вам доброго здоровья и новых успехов в службе. Счастья, мира и благополучия вам и вашим семьям!

Глава администрации

МО город Новороссийск И.А. Дяченко

Председатель Городской думы А.В. Шаталов