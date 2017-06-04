В Новороссийске состоялось совещание лидеров Молодежных Общественных Советов при территориальных избирательных комиссиях

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2 июня 2017 года в актовом зале администрации Центрального района г. Новороссийск состоялось совещание лидеров шести Молодежных Общественных Советов при территориальных избирательных комиссиях г. Новороссийска и муниципальной избирательной комиссии г. Новороссийска.

В работе совещания приняли участие председатель Молодежного Общественного Совета при избирательной комиссии Краснодарского края Евгений Азизов и председатели территориальных избирательных комиссиях г. Новороссийска.

Открыл совещание Молодежных Общественных Советов председатель Молодежного Общественного Совета при избирательной комиссии Краснодарского края Евгений Азизов, обратившись со вступительным словом к участникам мероприятия.

Он отметил, что деятельность молодежных советов важна и выразил уверенность, что благодаря совместной работе мы повысим осознанное вовлечение молодежи в избирательный процесс.

Евгений Азизов также рассказал участникам совещания о деятельности Молодежного Общественного Совета при избирательной комиссии Краснодарского края. Особое внимание было уделено реализации образовательного проекта «Молодежная школа правовой и политической культуры», участниками которого могут стать молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, ведущие активную общественную деятельность.

Входе совещания его участники обменялись мнениями по организационным вопросам и обсудили основные направления и планы работы на ближайший период.