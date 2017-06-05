Владимир Синяговский встретился с председателями советов молодых депутатов Туапсинского округа

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В рамках региональной недели депутат Государственной Думы Владимир Синяговский встретился с председателями советов молодых депутатов муниципальных образований, входящих в состав Туапсинского Одномандатного округа №49.

По инициативе Владимира Синяговского, вот уже четвертый месяц в округе проходит открытая спартакиада для людей с ограниченными возможностями здоровья «Паралимпийские кольца».

Депутата ГД поддержали молодые коллеги. Они выступили организаторами и спонсорами для своих ребят.

Открытая спартакиада расширяет свои границы. И в этот раз, 3 июня, на стадионе ст. Северская на беговой дорожке встретились спортсмены Геленджика, Туапсинского района, Новороссийска, Крымского района, Краснодара, Славянского района и, конечно, хозяева – Северский район.

Встреча с молодыми депутатами прошла в формате делового завтрака. Молодежь поделилась своими достижениями, а так же своими впечатлениями от прикосновения к миру паралимпийского спорта.

По поручению председателя краевого совета молодых депутатов на круглый стол приехала заместитель председателя краевого совета, председатель совета молодых депутатов Ейского района Юлия Чижова.

В ходе дискуссии приняли решение создать совет молодых депутатов Туапсинского избирательного округа. Координатором единодушно утвердили Максима Климова, председателя совета молодых депутатов г. Новороссийска. Обсудили перспективы поддержки спорта и творчества инвалидов.

«У нас есть уникальная возможность совместить опыт и молодой азарт в таком важном социально значимом деле, как реабилитация и адаптация людей с ограниченными возможностями. Сделать весь мир без границ. А начинать надо с себя» - в заключении сказал Владимир Синяговский.