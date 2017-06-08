В Краснодарском крае упразднена карантинная фитосанитарная зона по филлоксере винограда

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В связи с не выявлением, в течение последних трех лет в муниципальном образовании Темрюкский район Краснодарского края на территории станицы Вышестеблиевской карантинного объекта повилики полевой, приказом от 07.06.2017 года № 535 Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея в соответствии со ст.ст. 18, 19 Федерального закона от 21.07.2014 года № 206-ФЗ «О карантине растений», п.п. 15-17 главы III «Порядка установления и упразднения карантинной фитосанитарной зоны, установления и отмены карантинного фитосанитарного режима, наложения и снятия карантина», утвержденных Приказом Минсельхоза России от 13.02.2008 года № 43 «Об установлении и упразднении карантинной фитосанитарной зоны, установлении и отмены карантинного фитосанитарного режима, наложения и снятия карантина» упразднена карантинная фитосанитарная зона по карантинному объекту – повилика полевая на площади 24 га.

На данной территории отменен карантинный фитосанитарный режим по вышеуказанному карантинному объекту.

Повилика (лат. C?scuta) — род паразитических растений семейства Вьюнковые, все виды которого отнесены к категории карантинных сорняков.

Повилика не имеет корней и листьев. Стебель нитевидный или шнуровидный, желтоватый, зеленовато-жёлтый или красноватый. Повилика обвивается вокруг растения-хозяина, внедряет в его ткань «присоски» (гаустории) и питается его соками. Недавние исследования показали, что повилика способна улавливать запах растений и таким образом находить жертву.