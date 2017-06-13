В Забайкальском крае объявлен день траура

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Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова подписала постановление об объявлении 13 июня днем траура на территории региона.

В документе, в частности, говорится:

«В связи с трагической гибелью людей 12 июня 2017 года в результате дорожно-транспортного происшествия в Петровск-Забайкальском районе, выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким:объявить 13 июня 2017 года днем траура в Забайкальском крае».

В день траура на всей территории Забайкальского края будут приспущены государственные флаги Российской Федерации, флаги Забайкальского края.Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры края предложено отменить в день траура развлекательные передачи и мероприятия.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир направили телеграмму губернатору Забайкальского края Наталье Ждановой, где выразили соболезнования в связи с трагедией, случившейся 12 июня на участке федеральной трассы в Петровск-Забайкальском районе.

Фото: СУ СК РФ по Забайкальскому краю