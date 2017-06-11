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В Забайкальском крае 10 человек погибли в ДТП с участием автобуса

12 июня 2017 года около 0 часов в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края на 702 километре трассы Иркутск-Чита опрокинулся автобус, в результате чего погибло более 10 человек. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка. 

К настоящему времени известно, что инцидент произошёл с автобусом марки KIA, который съехал на обочину дороги и перевернулся. В результате более десятка человек погибли, ещё около 20 пострадали.
Следователи приступили к работе на месте происшествия. В ближайшее время следователи проведут осмотр места дорожной аварии, выяснят обстоятельства, при которых произошло ДТП, опросят участников и очевидцев, затребуют документы на автобус и маршрут его движения. Выясняется наличие в происшествии признаков оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

После детального выяснения всех обстоятельств произошедшего следователи примут процессуальное решение.

Источник: СУ СК по Забайкальскому краю

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Категория: Новости / Экстренная новость

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