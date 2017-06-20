Вениамин Кондратьев посетил матч сборных Германии и Австралии на Кубке Конфедераций в Сочи

/Официальные новости/

Поединок между действующим чемпионом мира по футболу — командой Германии — и сборной Австралии, имеющей титул чемпиона Азии, прошел сегодня на стадионе «Фишт».

По итогам матча сборная Германии обыграла команду Австралии со счетом 3:2.

Напомним, ранее вице-премьер Росиии Виталий Мутко высоко оценил подготовку Сочи к Кубку Конфедераций. По его словам, город-курорт был полностью готов к играм, все службы отслеживают ситуацию в ежедневном режиме.

Как подчеркнул губернатор, матч прошел на высоком организационном уровне, безопасность гостей находится на особом контроле. Так, охрану правопорядка обеспечивали порядка восьми тысяч человек: сотрудники полиции и Росгвардии, казаки и представители частных охранных предприятий.

– Мы делаем все возможное, чтобы безопасность в Сочи была стопроцентной, ведь матчи проходят в разгар курортного сезона. И сейчас все организовано так, чтобы и туристам, и болельщикам было комфортно. Прежде всего, мы постарались максимально развести их маршруты, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Глава региона также уточнил, что во время Кубка Конфедерации в Сочи дополнительно работают 85 медиков, непосредственно на стадионе во время матчей дежурят 16 медицинских бригад. Кроме того, для работы на соревнованиях край закупил 20 новых машин скорой помощи, а сочинские больницы обеспечены всеми необходимыми медикаментами.

Напомним, матчи Кубка Конфедераций проходят в четырех городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани – с 17 июня по 2 июля 2017 года.

В олимпийской столице состоятся еще две отборочных игры: 21 июня – между сборными Мексики и Новой Зеландии, 25 июня – Германии и Камеруна. Кроме того, 29 июня стадион «Фишт» примет полуфинал Кубка Конфедераций.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края