/Официальные новости/
с субботы 6 января на пятницу 9 марта;
4 дня Международый женский день (с 8 по 11 марта);
1 день 9 мая — День Победы
Минтруд опубликовал календарь выходных на 2018 год
В 2018 году Минтруд предлагает перенести праздничные выходные дни следующим образом:
с субботы 6 января на пятницу 9 марта;
с воскресенья 7 января на среду 2 мая;
с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля;
с субботы 9 июня на понедельник 11 июня;
с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.
В итоге в 2018 году у россиян будет несколько праздничных каникул. Самые продолжительные 10 дней, с 30 декабря ( суббота) по 8 января.
4 дня Международый женский день (с 8 по 11 марта);
4 дня Праздник Весны и Труда (с 29 апреля по 2 мая);
1 день 9 мая — День Победы
3 дня День защитника Отечества (с 23 по 25 февраля);
3 дня День России (с 10 по 12 июня);
3 День народного единства (c 3 по 5 ноября).
Категория: Новости / Официальные новости