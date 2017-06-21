МЧС и Минстрою поручено устранить барьеры при строительстве "заправок" для электромобилей

/Официальные новости/

Заместитель Председателя Правительства России Аркадий Дворкович дал поручения по вопросам проектирования и строительства зарядной инфраструктуры для электромобилей. Сообщает официальный сайт Правительства России.

1. МЧС России (В.А.Пучкову), Минэнерго России (А.В.Новаку), Минэкономразвития России (М.С.Орешкину), Минпромторгу России (Д.В.Мантурову) до 25 октября 2017 года подготовить и в установленном порядке внести в Правительство Российской Федерации проект нормативного правового акта, предусматривающего внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме», а также внести изменения в Свод правил СП 154.13130.2013 «Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности» в части устранения барьеров развития зарядной инфраструктуры для электромобилей.

2. Минстрою России (М.А.Меню), Минэнерго России (А.В.Новаку), Минпромторгу России (Д.В.Мантурову) внести изменения в Своды правил и СНиП, направленные на регламентацию и упрощение проектирования и строительства зарядной инфраструктуры для электромобилей.