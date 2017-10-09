В Новороссийске устраняют последствия норд-оста

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Из 2093 повреждённых объектов работы проведены по 2046-ти. Восстановлено 1655 участков линий электроснабжения, 63 кровли на многоквартирных домах, на место установлены 3 остановочных комплекса, распилено и вывезено 281 поваленное дерево.

Об этом на аппаратном совещании в администрации города отчитался заместитель глава Новороссийска Александр Служалый. По его словам, на сегодняшний день главной задачей является восстановление крыш и наружного освещения.

По ремонтам кровель в работе остаются дома на пр. Ленина, 20, ул. Энгельса, 57, Советов, 21. Продолжается перекрытие крыш на Набережной Адмирала Серебрякова, 23, Губернского, 50, пр. Ленина, 35.

Восстановлением уличного освещения ежедневно занимаются две бригады МБУ «Горсвет». Объем работ большой – ветром в районах города были повалены 76 опор. Пока удалось поднять и закрепить 32 опоры, установить на место оставшиеся 40 планируют до конца этой недели.

Последствием стихии также стало повреждение 21 опоры освещения на участке набережной протяжённостью около 5 км. МБУ «Горсвет» будут устанавливать опоры по мере их изготовления. Эта работа должна быть закончена до 1 декабря.

Практически завершены работы по восстановлению дорожных знаков и светофоров: из 9 повреждённых светофоров восстановлены 8, а также все дорожные знаки.

Для наведения санитарного порядка в городе ежедневно проходили субботники. В них принимали участие предприятия, муниципальные организации и общественность. Круглосуточно работали 13 бригад МБУ «Благоустройство и санитарное содержание города». Для вывоза сухих веток и листьев были привлечены 24 единицы специальной техники. В результате МБУ «Спецавтохозяйство» за период ликвидации последствий ураганного ветра вывезло почти 12 тыс. куб. м. мусора.

Источник: Отдел по делам молодежи г. Новороссийск