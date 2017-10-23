Впервые за последние пять лет бюджет Новороссийска запланирован профицитным

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Сегодня в большом зале администрации муниципального образования город Новороссийск состоялись публичные слушания по основным параметрам «Проекта бюджета на 2018 и плановый период 2019-2020 годов». Предполагается, что бюджет составит 6 миллиардов 208 миллионов рублей.

Впервые обсуждение основных показателей бюджета Новороссийска началось с демонстрации исторических фактов становления и развития экономики в городе, что очень оживило присутствующих в зале.

Кроме этого, в новом формате, в очень доступной и понятной форме была подготовлена брошюра с основными направлениями бюджета по отраслям. Дополнением к ней стал опросник для участников публичных слушаний по оценке содержания брошюры «Новороссийск: бюджет на 2018-2020 годы».

Итак, стало известно, что собственные доходы города увеличены на 300 млн рублей от первоначального бюджета 2017 года (это на 8% больше), однако поставлены ещё более амбициозные задачи!

В целях эффективности использования бюджетных средств, город провёл колоссальную работу по оптимизации бюджетных расходов. По оптимизации бюджетных средств Новороссийск занял 1 место в Краснодарском крае и планирует сохранить эти лидирующие позиции. Впервые за пятилетку город-герой рассматривает бездефицитный проект бюджета, а к концу 2017 года он будет профицитным. Поручение губернатора выполнено!

Полностью погашена просроченная кредиторская задолженность, которая на 1 января 2017 года составляла 583,9 млн рублей. В планах заменить и часть банковского кредита облигационным займом, что также уменьшит муниципальный долг. Продолжается работа по уменьшению муниципального долга. К 2020 году планируется, что он достигнет 62%.

В 2018 году планируется применить 5 дополнительных источников дохода: взимание платы за возмещение вреда за перевозку крупногабаритных грузов, применение правильных коэффициентов дефлятора к оценочной стоимости одной единицы зелёных насаждений, плата за размещение нестационарных торговых мест, переоценка стоимости опоры, используемой не по целевому назначению, а также взимание платы по договорам (сбросу) поверхностных сточных и дренажных вод в систему ливневой канализации.

В прогнозируемом периоде (2018г.) темп роста объёмов отгруженной продукции, выполненных работ (услуг) в основных отраслях экономики составит 107,8%.

Одним из главных приоритетов будущего бюджета останется его социальная направленность. Соцсфера составит 73% от общего объёма расходов.

В будущем году планируется направить средства на реконструкцию школы №24 в станице Раевской на 400 человек, строительство школ в 15 микрорайоне и детского сада в 13 микрорайоне. К новому учебному году в городских школах отремонтируют 10 кровель, 3 фасада, на трёх спортивных площадках заменят покрытие, в 24 учреждениях систему пожарной сигнализации и приобретут 5 автобусов для подвоза школьников. Будут отремонтированы ДК «Кубань», ДК имени Маркова, приобретено помещение клуба в селе Большие Хутора. После ремонта в конце 2017 года откроет свои двери поликлиника №2, а в 2018 году откроется врачебный участок в 8-й Щели и кабинет врача общей практики в Семигорье. По инициативе главы города 5 врачей Новороссийска получат квартиры.

На капитальный ремонт и текущее содержание дорог планируется направить 208 миллионов рублей. «Методом народной стройки» забетонировать 42 улицы.

Город планирует участвовать в краевых программах по газификации, водоснабжению и других.

Начали работу по новому проекту «Будущее Новороссийска», который нацелен на привлечение активной молодёжи города к нынешнему и дальнейшему сотрудничеству с местной властью.

Новороссийск не останавливается на достигнутом, ищет новые точки роста, внедряет идеи и применяет передовой опыт других муниципалитетов нашей страны.

Источник: Пресс-служба администарции МО Новороссийск