Организаторы открывают подробности Первого фестиваля черноморской рыбы «ХАМСА»

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Как уже сообщалось, он состоится 4 и 5 ноября 2017 года. Однако время его проведения скорректировали: в 10-00 часов на площади перед Морским вокзалом (а в случае ветреной погоды в парке имени Ленина) начнёт играть музыка, развернут работу тематические площадки; в 12-часов начнёт работу главная сцена, в 18 часов каждый день будет проходить ключевое мероприятие.

По многочисленным просьбам жителей города, организаторы фестиваля - администрация города Новороссийска и Ассоциация рыболовецких компаний Черноморского побережья пригласили на праздник группу «Дюна», после концерта которой, первый день фестиваля закончится салютом в честь Дня народного единства. Во второй день новороссийцев и гостей фестиваля ждёт встреча с дуэтом из Перми «Боня и Кузьмич», выступление которых закончится молодёжной дискотекой и пиротехническим шоу. Напомним, в дни фестиваля можно будет посетить: рыбацкую деревню, ресторанный дворик, банный комплекс, детские, спортивные и творческие площадки. Сделать фотографию на память в специальной фотозоне. В инстаграмм пройдёт конкурс снимков (хэштэг #ХАМСАФЕСТ). А победителей ждут призы!

Лучшие повара дадут мастер-классы по приготовлению ШКАРЫ – традиционного блюда рыбаков из хамсы, а также научат гостей фестиваля солить хамсу по-новороссийски. В этом вопросе не обойдётся без сюрприза!

Два дня творческие коллективы города и края будут дарить горожанам и гостям города хорошее настроение.

Глава города-героя Игорь Дяченко пригласил на Первый фестиваль черноморской рыбы «ХАМСА» в Новороссийск гурманов со всей страны. Он уверен, что это событие действительно станет значимым и закрепится в календаре праздников города и Краснодарского края.