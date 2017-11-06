Каждый пилот штурмовиков Су-25 СМ на Кубани в летнем периоде обучения провел в небе свыше 70 часов

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Более 20 различных учений было проведено в летнем периоде обучения с участием экипажей новейших штурмовиков Су-25СМ авиационного полка Южного военного округа (ЮВО), базирующегося в Краснодарском крае.

Летчики отрабатывали такие вопросы, как уничтожение авиационного парка боевых машин, крупных складов горюче-смазочных материалов, живой силы условного противника, объектов и баз, схронов с оружием и боеприпасами незаконных вооруженных формирований (НВФ).

Учения проводились на территории республик Северного Кавказа, Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев.

В общей сложности с начала текущего года каждый военный летчик авиационного полка совершил не менее 150 учебно-боевых вылетов, проведя в воздухе свыше 70 часов.

Около 40 часов налета были выполнены ими в сложных метеорологических условиях, в горах, а также в ночное время.

Источник: пресс-служба Южного военного округа