Ольга Голодец провела заседание Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних

Основной вопрос повестки - деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Об этом сообщает официальный сайт Правительства.

В Доме Правительства состоялось очередное заседание Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Главной темой обсуждения стал вопрос о деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в субъектах Российской Федерации.

Заместитель Председателя Правительства Ольга Голодец напомнила, что сегодня в России работает 3124 комиссии, в том числе 85 региональных и 3039 территориальных и муниципальных. «В целом комиссиям и общими усилиями нам удаётся достигать основной цели – снижения количества преступлений, совершённых несовершеннолетними», – подчеркнула вице-премьер. По данным МВД России, за девять месяцев 2017 года зарегистрировано снижение количества преступлений, совершённых несовершеннолетними или при их соучастии, на 19,8%.

Ольга Голодец также напомнила, что благодаря работе Правительственной комиссии было активизировано сразу несколько направлений, помогающих эффективно профилактировать подростковую преступность: службы медиации (примирения) в образовательных организациях; рабочая группа по анализу и оценке рисков преступлений, совершённых в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации специалистов органов и учреждений системы профилактики социального сиротства.