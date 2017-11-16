Анатолий Аксаков: замена паспорта гражданина РФ сим-картой не планируется

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В Комитете Государственной Думы по финансовому рынку нет на рассмотрении законопроектов, согласно которым SIM-карта станет полноценным идентификатором личности гражданина. По словам председателя Комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, соответствующие инициативы не озвучивались и не обсуждались, на данный момент никто не сообщал, что планирует вносить подобный законопроект.

Вместе с тем, Комитет отмечает, что в Правительстве РФ обсуждается вопрос перспективного введения электронных паспортов гражданина РФ, содержащих информацию о владельцах. Как ожидается, электронный паспорт сможет полностью заменить привычный россиянам бумажный документ, а также будет иметь больше функций. Электронный паспорт будет содержать чип для считывания информации посредством специальных устройств, позволит проводить электронные операции.

По словам Анатолия Аксакова, сегодня ведется дискуссия относительно введения идентификатора, который может занять место нынешних СНИЛС и ИНН. Похожая система действует, например, в США, где по номеру социальной страховки можно открыть счет в банке, получать кредиты, медицинские услуги, водительские права. В России есть задача объединить разрозненные документы в единый пакет на цифровом носителе. Анатолий Аксаков отметил, что «действительно, рядом экспертов высказывались предложения сделать идентификацию граждан по сим-карте. Однако говорить о том, что сим-карта заменит паспорт не приходится». Он также напомнил, что сим-карты эмитируются телекоммуникационными компаниями, а паспорт выдает государственный орган – МВД России.

Анатолий Аксаков особо отметил, что «переход на электронный паспорт будет делом сугубо добровольным, поскольку есть россияне, которые в связи со своими религиозными взглядами не поддерживают их введение». Он также указал на положительные моменты от введения электронных паспортов. Среди них, по его мнению, возможность использования инновационного документа не только для электронной идентификации личности, но и как социальной карты, для совершения оплаты за проезд, пользования банковскими и госуслугами. Кроме того, Анатолий Аксаков отметил, что «электронный паспорт можно «запаролить», оперативно заблокировать и, таким образом, предупредить негативные последствия от его потери или кражи».

Источник: Комитет Государственной Думы по финансовому рынку