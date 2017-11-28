Геленджик - многонациональный курорт

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Владимир Синяговский, в рамках региональной недели, принял участие в открытии греческого культурного центра.

25 ноября в городе-курорте Геленджике состоялось торжественное открытие греческого культурного центра.

Он будет функционировать при городской национально-культурной общественной организации «Геленджикское общество греков».

На торжественной церемонии открытия присутствовали: губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, глава Геленджика Виктор Хрестин, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Греция в России господин Андреас Фриганас, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский и другие официальные лица.

Как отметил Вениамин Кондратьев, открытие центра - это еще один шаг в укреплении взаимоотношении народов России и Греции. Также губернатор подчеркнул, что греческий центр должен стать местом, где молодому поколению будут прививать уважение к традициям и культуре разных народов. «Именно для их счастливого будущего мы должны сохранить стабильность и благополучие на территории всей страны»,- подчеркнул Вениамин Кондратьев.

В свою очередь глава Геленджика Виктор Хрестин также отметил значимость данного мероприятия:

- Сегодняшний день – очередное доказательство того, что в Геленджике в дружбе и согласии живут народы разных национальностей. Я благодарен всем, кто причастен к этому событию, и убежден, что в этом центре будет комфортно всем.

После символического перерезания красной ленты почетные гости вместе с юными геленджичанами отправились на экскурсию по новому центру.

Просторные холлы, кабинеты, конференц-зал нового культурного пространства оформлены в едином стиле, с использованием греческих орнаментов.

Особое место в центре занимает выставочный зал греческой культуры. Он состоит из трех отделов, каждый из которых отражает определенную тематику.

Так, посетители культурного центра могут увидеть бюсты великих личностей греческого происхождения, оказавших огромное влияние на развитие культуры, науки, образования, картины, сюжеты которых повествуют о значимых событиях расцвета Древней Греции, эксклюзивные экземпляры Библии и Евангелие, знаменитые иконы, предметы быта, национальные костюмы, музыкальные инструменты и многое другое.

Планируется, что на базе культурного центра будут проходить уроки истории для школьников, обзорные экскурсии, тематические лекции, конкурсы, викторины, выставки, «круглые столы», просмотры мультфильмов на греческом языке, документальных, художественных и познавательных фильмов об истории и культуре Греции.

«Развивая культуру мы укрепляем мир между народами проживающими на территории нашей страны. А подобные национальные центры направлены на воспитание любви к истории, уважению к религии, к чувствам» - отметил депутат Государственной Думы.