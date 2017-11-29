Владимир Путин поздравил чету из Апшеронского района с победой на всероссийском конкурсе «Семья года»

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Президент встретился с победителями конкурса. Лучшей в номинации «Семья – хранитель традиций» стали супруги Скворцовы.

– Я поздравляю вас, хотел бы сказать приятные, всем ясные слова, что семья – это самая основа всего нашего общества, всего государства, – отметил Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что в многодетных семьях умеют создавать особую атмосферу.

– В семье, конечно, все бывает, как и везде, но талант людей, которым удается преодолевать все трудности, причем удается их преодолевать, если не легко, то на основе добра и любви друг к другу… этот талант очень дорогого стоит, так же, как и создать атмосферу теплоты и добра, взаимной поддержки, – заметил глава государства.

Губернатор Вениамин Кондратьев также высказал слова поддержки кубанской семье в своем микроблоге в Твиттере.

– Поздравляю супругов Скворцовых из Апшеронского района с победой во Всероссийском конкурсе «Семья года»! Они стали лучшими в номинации «Семья – хранитель традиций», и на днях их чествовали в Москве. Сегодня вечером с победителями встретился Владимир Владимирович Путин. Такие крепкие, дружные семьи – основа Кубани, – написал руководитель края с пометкой #пишусам.

В конкурсе приняли участие 322 семьи из 85 субъектов России. Краснодарский край представили пять семей – победители регионального этапа. Семья Михаила Ивановича и Ольги Юрьевны Скворцовых набрала наибольшее количество баллов – 90.

Глава семьи – потомственный казак, атаман хуторского казачьего общества. Он также является членом Союза художников СССР, основателем Детской школы искусств традиционных народных ремесел Кубани в поселке Мезмай. Ученики Михаила Скворцова неоднократно становились победителями и призерами престижных международных выставок.

Ольга Юрьевна – художник-прикладник, работает в научно-исследовательском центре традиционной культуры Кубани и преподает в Детской школе народных ремесел.

Семейная история Скворцовых войдет в Почетную книгу «Семья года. Россия – 2017 год».

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края