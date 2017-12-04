В Новороссийске возложили венок и цветы к памятнику неизвестного матроса

/Официальные новости/

Три года назад в России впервые появилась новая памятная дата – День неизвестного солдата. В этот день руководители города, молодёжь и жители Новороссийска приходят почтить героев к памятнику неизвестного матроса на набережной Адмирала Серебрякова.

День неизвестного солдата – это дань благодарности всем, кто погиб на фронтах, память о каждом солдате, защищавшем нашу Родину, и на чьи могилы не могут прийти их родственники и потомки. Но все они – герои своей страны – живы в памяти людской, поэтому важно бережно хранить и передавать от поколения к поколению эту память.

- Мы помним страшные цифры: в Великой Отечественной войне город Новороссийск потерял 10 821 жителя. Из них 4 186новороссийцев погибли в ожесточённых боях, 6 635 человек пропало без вести, - отметил глава города-героя Новороссийска Игорь Дяченко. - Поисковые работы по восстановлению имён тех, кто отдал свою жизнь, защищая наш город, не прекращаются. На 37 братских могилах воинов мы продолжаем вписывать имена героев. Мы помним и чтим всех, кто подарил нам сегодня мирное небо над головой. В свою очередь мы хотим сохранить этот мир для наших детей и внуков.

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск