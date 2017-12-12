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Генеральное консульство Республики Узбекистан откроют в Ростове-на-Дону

По сообщению официального сайта Правительства РФ, расширение сети консульских учреждений Республики Узбекистан в Российской Федерации будет способствовать росту оперативности и качества консульского обслуживания граждан Узбекистана, в том числе трудовых мигрантов.

К консульскому округу этого генерального консульства будут отнесены субъекты Федерации, входящие в Южный и Северо-Кавказский федеральные округа.

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Категория: Новости / Официальные новости

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