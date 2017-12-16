Владимир Синяговский поздравил коллектив ОАО «Новоросцемент» со 135-летием со дня основания

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Уважаемый Игорь Вильевич!

Поздравляю Вас и весь коллектив ОАО «Новоросцемент» со 135-летием со дня основания!

Во уже больше века Вы являетесь градообразующим предприятием города-героя Новороссийска. Этот завод — место, где работают люди, создающие основу самой мирной отрасли – строительной. Все эти годы Вы живете вместе с городом, краем, страной их проблемами, радостями, победами. Все узнают марку -«Новорсцемента». И в жилых новостройках и в олимпийских объектах.

Пусть сегодняшняя дата станет еще одним шагом вперед на пути освоения новых горизонтов, улучшения благосостояния, увеличения прибыли, исполнения всех задуманных планов и проектов. Желаю удачи и процветания! Мира и добра Вам и Вашим семьям!



Депутат Государственной Думы



В.И. СИНЯГОВСКИЙ