Владимир Синяговский поздравил коллектив ОАО «Новоросцемент» со 135-летием со дня основания
Уважаемый Игорь Вильевич!
Поздравляю Вас и весь коллектив ОАО «Новоросцемент» со 135-летием со дня основания!
Во уже больше века Вы являетесь градообразующим предприятием города-героя Новороссийска. Этот завод — место, где работают люди, создающие основу самой мирной отрасли – строительной. Все эти годы Вы живете вместе с городом, краем, страной их проблемами, радостями, победами. Все узнают марку -«Новорсцемента». И в жилых новостройках и в олимпийских объектах.
Пусть сегодняшняя дата станет еще одним шагом вперед на пути освоения новых горизонтов, улучшения благосостояния, увеличения прибыли, исполнения всех задуманных планов и проектов. Желаю удачи и процветания! Мира и добра Вам и Вашим семьям!
Депутат Государственной Думы
В.И. СИНЯГОВСКИЙ
Категория: Новости / Официальные новости