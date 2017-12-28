Кому в Новороссийске выгодно странное решение следствия?

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Следственным управлением СК России по Краснодарскому краю продолжается расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Кубаньжилстрой» - управляющего компании ООО «НСК» по подозрению в невыплате заработной платы подчиненным работникам (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

Как сообщается на официальном сайте управления, мужчина является генеральным директором строительной компании, управляющим другой компанией, а также возглавляет ООО «Кама-проект-Новороссийск». Кроме того, он является депутатом городской Думы Новороссийска. По версии следствия, в период с февраля по апрель 2017 года он не выплачивал заработную плату 30 подчиненным сотрудникам. В результате задолженность по зарплате перед работниками составила более 1 миллиона 350 тысяч рублей. Он же с октября 2016 по август 2017 года не выплачивал заработную плату архитектору архитектурной группы ООО «МПИ Кама-проект», генеральным директором которого является. Сумма задолженности перед работником превысила 438 тысяч рублей.

Поскольку подозреваемый мог скрыться от следствия за пределы Российской Федерации, следователь обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу, которое суд удовлетворил. Следователи продолжают изучать финансовую документацию предприятий, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначена судебно-бухгалтерская экспертиза.

По информации адвоката, решение следствия выглядит очень "странным". Ведь фигурант вот уже несколько лет не имеет загранпаспорта и все перемещения за последние годы мужчины были по территории Краснодарского края и в столицу нашей Родины. Об этом официальная справка была представлена в суд. Но обвинение не берет данные факты во внимание.

Продолжим следить за ходом следствия.