Прокуратурой Краснодарского края на официальном сайте размещен сегмент сводного плана проверок контролирующими органами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год

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В соответствии со ст.9 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Закон №294-ФЗ) органами прокуратуры края сформирован ежегодный сводный план проведения органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год.

Формирование плана проведения проверок осуществлялось с учетом риск-ориентированного подхода, а также продолжающего свое действие запрета на проведение проверок субъектов малого бизнеса в 2016-2018 г.г.

По результатам рассмотрения поступивших из контролирующих органов предложений о проведении в 2018 году 13 430 контрольных мероприятий отклонено более 2 191 проверок, что составило 16,3 %.

С планами проверок хозяйствующих субъектов на 2018 год можно ознакомиться на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети Интернет www.genproc.gov.ru.

Сведения о плановых проверочных мероприятиях, запланированных контролирующими органами в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории края, также размещены на официальном сайте прокуратуры края www.prokuratura-krasnodar.ru.

Кроме того, ежегодные планы проведения плановых проверок размещаются контролирующими органами на своих официальных сайтах.

Уважаемые предприниматели, обо всех случаях нарушения Ваших прав сообщайте в территориальную прокуратуру или прокуратуру края любым доступным для Вас способом по почте, телеграфу, телефону доверия (200-90-60), информационным системам общего пользования, в том числе в «Интернет – приемную», расположенную на сайте прокуратуры края по адресу: www.prokuratura-krasnodar.ru.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/prokuraturoy-krasnodarskogo-kraya-na-oficialnom