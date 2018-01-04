В России создадут национальный парк «Ладожские шхеры»

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Постановление от 28 декабря 2017 года №1684. Национальный парк «Ладожские шхеры» общей площадью 122 тыс. га будет создан в Лахденпохском, Сортавальском и Питкярантском муниципальных районах Республики Карелия на северном и северо-западном побережье Ладожского озера. Цель создания национального парка – сохранение уникальных природных комплексов Ладожских озёрных шхер, не имеющих аналогов в России и Европе. Принятое решение создаст правовые основания для обеспечения режима особой охраны природных комплексов и объектов, включённых в границы национального парка.

Цель создания национального парка – сохранение уникальных природных комплексов Ладожских озёрных шхер, не имеющих аналогов в России и Европе, поддержание биологического разнообразия, представленного большим количеством видов сосудистых растений, мхов, лишайников, водорослей, грибов, а также хвойных насаждений естественного происхождения, сохранившихся в условиях нарастающего антропогенного воздействия. Установление режима особой охраны на территории, включённой в национальный парк, будет способствовать сохранению редкого эндемичного вида животных – ладожской кольчатой нерпы, занесённого в Красную книгу России и Красную книгу Международного союза охраны природы.

В границах проектируемого национального парка выделено 63 памятника культурного наследия Республики Карелия, в том числе отнесённых к объектам федерального значения, – стоянки, могильники, городища (от VI–IV тыс. до н.э. до XII–XIV вв.), а также исторический центр города Сортавала с деревянными и каменными постройками XIX – первой половины XX вв.

Уникальные ландшафты, реликтовые растительные сообщества в сочетании с историко-культурными достопримечательностями являются привлекательными объектами для туристов, что будет способствовать развитию познавательного и экологического туризма как на территории национального парка, так и в Республике Карелия.

Материалы комплексного экологического обследования территории, обосновывающие придание этой территории правового статуса национального парка, прошли общественное обсуждение и получили положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Принятое решение создаст правовые основания для обеспечения режима особой охраны природных комплексов и объектов на землях, включённых в границы национального парка.

Источник: Правительство РФ