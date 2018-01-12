Полицейские Геленджика подвели итоги

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В Отделе МВД России по городу Геленджику прошло оперативное совещание с участием руководителей федеральных структур и главы курорта Виктора Хрестина. На совещании были подведены итоги работы полицейских муниципалитета за 2017 год.

По словам заместителя начальника Отдела МВД России по городу Геленджику Александра Прончатова в минувшем году наблюдалась тенденция к снижению уровня преступности. В 2017 году было зарегистрировано 2202 преступления, что на 6,06 % меньше, чем в 2016 году. Уменьшилось количество совершенных хулиганств, грабежей, краж из квартир, а также фактов фальшивомонетничества и мошенничества, в том числе совершаемых с использованием средств мобильной связи.

Личным составом Отдела в 2017 году была успешно осуществлена охрана общественного порядка и общественной безопасности при проведении 167 массовых мероприятий с общим числом участников более 307 тысяч человек.

В свою очередь, глава Геленджика поблагодарил всех сотрудников Отдела за добросовестную службу, профессионализм, ответственность и принципиальность.

- Благодаря в том числе и вашей работе наш муниципалитет развивается. Совместно нам удаётся сохранить безопасность на курорте, что является одним из главных критериев, по которому миллионы туристов ежегодно выбирают Геленджик местом отдыха. Вместе с тем считаю, что нам необходимо наладить еще более эффективную совместную работу по пресечению незаконной торговли. В наступившем году, надеюсь, нам удастся решить и эту проблему, - сказал Виктор Хрестин.

Также глава города отметил, что в текущем году будет продолжена работа по установке камер наружного видеонаблюдения, благодаря которым повышается уровень раскрываемость совершенных преступлений.

По завершении официальной части мероприятия ряду сотрудников Отдела МВД России по городу Геленджику были вручены очередные специальные звания.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик