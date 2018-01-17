Новороссийские полицейские обеспечат общественный порядок в период празднования православного праздника Крещение

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Для обеспечения общественного порядка и безопасности жителей задействуется более 100 сотрудников органов внутренних дел

В период с 18 по 19 января на территории города Новороссийска и близлежащих сельских поселений пройдут утренние и вечерние религиозные богослужения, посвященные православному празднику Крещения Господня.

Для обеспечения общественного порядка и безопасности жителей задействуется более 100 сотрудников органов внутренних дел, военнослужащие Национальной гвардии России, представители общественных формирований правоохранительной направленности - казаки, народные дружинники, работники частных охранных организаций.

При осуществлении контрольно-досмотровых мероприятий в местах проведения богослужений и религиозных обрядов в обязательном порядке пройдут кинологические обследования.

Наряды наружных служб приближены к местам проведения мероприятий. Сотрудники ГИБДД обеспечивают организованную парковку автотранспорта и безопасность дорожного движения.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску