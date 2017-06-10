В «День России» около 2 тысяч кубанских полицейских будут обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность граждан

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В Краснодарском крае в «День России» пройдет 247 праздничных и общественно-политических мероприятий, в которых примут участие более 130 тысяч гостей и жителей Кубани.

Всего для обеспечения правопорядка и общественной безопасности в период проведения «Дня России» будет задействовано около 2 тысяч сотрудников органов внутренних дел, 150 курсантов Краснодарского университета МВД России и свыше 700 представителей общественных формирований правоохранительной направленности.

Все праздничные площадки перед началом мероприятий осмотрят полицейские кинологи со служебными собаками, а затем их передадут под охрану нарядам наружных служб полиции. Для обеспечения антитеррористической безопасности в период проведения культурно-массовых мероприятий будет использовано 900 ручных и стационарных металлодетекторов.

В рамках обеспечения дорожной безопасности госавтоинспекторами проведены проверки дорог и улиц по маршрутам, входящим в планы проведения праздничных мероприятий. Реализованы меры по улучшению технического состояния средств регулирования дорожного движения.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.