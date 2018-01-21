По постановлениям прокурора Калининского района за нерассмотрение обращения граждан к административной ответственности привлечены руководители ресурсоснабжающих организаций

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Прокуратурой Калининского района по заявлениям жителей ст. Гривенской проведена проверка соблюдения законодательства о рассмотрении обращений граждан Российской Федерации.

Установлено, что ООО «Водоканал» и филиалом ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электросети не даны ответы на обращения граждан по вопросам организации водо- и электроснабжения домовладения.

По данному факту прокуратурой района в отношении директора водоснабжающей и помощника директора электросетевой организаций возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).

Постановлениями мировых судей Калининского и Тимашевского районов указанные лица привлечены к административной ответственности с назначением наказаний в виде штрафов на общую сумму 10 тыс. рублей, которые оплачены.

В настоящее нарушения прав граждан устранены.

Работа в данном направлении будет продолжена.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/po-postanovleniyam-prokurora-kalininskogo-rayona