По постановлениям прокурора Калининского района за нерассмотрение обращения граждан к административной ответственности привлечены руководители ресурсоснабжающих организаций
Прокуратурой Калининского района по заявлениям жителей ст. Гривенской проведена проверка соблюдения законодательства о рассмотрении обращений граждан Российской Федерации.
Установлено, что ООО «Водоканал» и филиалом ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электросети не даны ответы на обращения граждан по вопросам организации водо- и электроснабжения домовладения.
По данному факту прокуратурой района в отношении директора водоснабжающей и помощника директора электросетевой организаций возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).
Постановлениями мировых судей Калининского и Тимашевского районов указанные лица привлечены к административной ответственности с назначением наказаний в виде штрафов на общую сумму 10 тыс. рублей, которые оплачены.
В настоящее нарушения прав граждан устранены.
Работа в данном направлении будет продолжена.
Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/po-postanovleniyam-prokurora-kalininskogo-rayona
Категория: Новости / Официальные новости