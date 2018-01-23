Готовится закон, по которому судебные издержки при оспаривании кадастровой стоимости недвижимости будет платить проигравшая сторона

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В Государственную Думу поступил инициированный Правительством законопроект «О внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации в части уточнения правил распределения судебных расходов по административным делам об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости».

Подготовленный в соответствии с решением Конституционного Суда документ предусматривает, что судебные расходы по делам об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости в случаях удовлетворения требований истца взыскиваются с административного ответчика.

Одновременно предложено уточнить, что обязанность доказывания достоверности сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости, лежит на административном ответчике, а обязанность доказывания величины рыночной стоимости объекта недвижимости на дату, по состоянию на которую установлена его кадастровая стоимость, лежит на административном истце.

Законопроект официально зарегистрирован и направлен Председателю Государственной Думы.

Источник: Госдумма РФ