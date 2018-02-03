Роскомнадзор планирует усилить защиту детей от инфорации

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В Роскомнадзоре в пятницу, 2 февраля, состоялось первое заседание рабочей группы по подготовке предложений, направленных на совершенствование законодательства в сфере защиты детей от противоправной информации.

Помимо должностных лиц Роскомнадзора в состав рабочей группы вошли представители экспертного сообщества – доктора психологических, медицинских наук, профессора, детские психологи.

На первом заседании эксперты обсудили особенности правоприменения законов «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О средствах массовой информации» в части защиты детей от противоправной информации, наметили общие направления корректировки отдельных норм и требований.

Предполагается, что в течение месяца рабочая группа сформулирует конкретные предложения по изменению норм законодательства с целью их дальнейшего обсуждения в вышестоящих органах власти, в том числе в Госдуме.

В конце января на заседании экспертной группы в Госдуме заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин выступил за корректировку законодательства по защите детей от информации, способной негативно влиять на здоровье и психику детей, в том числе за повышение оперативности удаления запрещенного контента.

Источник: Роскомнадзор