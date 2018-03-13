Владимир Путин поддержал инициативу о предоставлении земли фермерам без торгов в аренду

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Глава государства пообещал вернуться к практике выделения фермерам земель без торгов. Президент подчеркнул, что также в законодательство должны быть внесены изменения, которые не позволят манипулировать получаемой землей вне конкурсных процедур. Президент отметил, что рассчитывает на поддержку региональных властей в защите фермеров от недобросовестной конкуренции со стороны крупных компаний и любых форм давления.

Вениамин Кондратьев отметил, что для Краснодарского края это очень важное решение.

– Мы благодарны президенту за поддержку нашей инициативы о выделении фермерам земли без торгов на четыре года. Фермеры просили об этом на протяжении нескольких лет, потому что сейчас им практически невозможно конкурировать с агрохолдингами. И выделение участков вне конкурса для аграриев – единственная возможность работать и развиваться. Это серьезный шаг, – прокомментировал Вениамин Кондратьев. – Мы также надеемся, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о налогообложении, в частности о ставке налогов на сельхозземли.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края