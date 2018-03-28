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По предложению прокуратуры края внесены изменения в законы Краснодарского края

По инициативе прокуратуры края был принят закон Краснодарского края от 30.12.2013 №2863-КЗ «О дополнительных мерах по защите прав граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов на территории Краснодарского края», определяющий понятия  застройщика проблемного объекта; участника строительства проблемного объекта; самого проблемного объекта, а также полномочия органа исполнительной власти края, на который возложен контроль и надзор в области долевого строительства объектов недвижимости, по определению порядка  и ведению реестра участников строительства проблемных объектов, адресного перечня проблемных объектов и другие.

Кроме того, предусмотрены права органов местного самоуправления на направление в уполномоченный орган предложения о включении участников строительства проблемных объектов, расположенных на территории муниципального образования, в реестр;  на принятие мер с целью завершения строительства проблемного объекта по привлечению нового застройщика в соответствии с законодательством; по рассмотрению  вопроса о предоставлении новому застройщику земельного участка с целью удовлетворения прав и законных интересов участников строительства проблемных объектов, возникающих из-за инвестирования денежных средств в строительство проблемного объекта исключительно для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности; на оптимизацию выданных технических условий подключения к инженерным сетям.

 Однако как показала практика прокурорского надзора, исполнение данного Закона края не позволяет в полном объеме защитить  нарушенные права дольщиков, поскольку он не регулирует порядок привлечения  инвестиционных средств для целей завершения строительства  проблемных жилищных объектов.

В связи с этим прокурором  края 29.09.2017 Законодательное Собрание края и глава администрации (губернатор) края  проинформированы о необходимости внесения соответствующих изменений в указанный и иные законы края.
По предложению прокурора края главой администрации (губернатором) края  разработан проект закона края  «О дополнительных  мерах по защите прав  пострадавших участников строительства на территории  Краснодарского края  и о внесении изменений в некоторые  законы Краснодарского края», устанавливающий дополнительные меры по защите  прав пострадавших участников строительства; обеспечение их прав на жилые помещения-квартиры путем завершения  строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта, либо предоставления им жилых помещений-квартир в ином многоквартирном доме, либо выплаты  пострадавшим денежной компенсации.

Законопроектом определяется также  порядок предоставления земельного участка застройщику-инвестору.

Кроме  того, предусматривается внесение изменений  в Закон края от  04.03.2015 №3123-КЗ «О предоставлении юридическим лицам земельных участков, которые находятся в государственной собственности Краснодарского края или муниципальной собственности либо государственная собственность на которые не разграничена, в  аренду без проведения  торгов для размещения (реализации) масштабных инвестиционных проектов, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения» направленные на определение критериев, которым должен соответствовать  инвестиционный проект инвестора.

На состоявшейся сегодня сессии Законодательного Собрания края депутаты единогласно проголосовали за принятие указанного законопроекта в первом чтении. Работа над ним будет продолжена в целях  принятия закона края  на следующей сессии законодательного органа власти края.

По результатам проводимого  прокуратурой края мониторинга изменений федерального законодательства, Законодательное Собрание края проинформировано о региональных законах, вступивших с ними в противоречия.

На сессии по предложению прокуратуры края  рассмотрены проекты законов края  о внесении  изменений в 4 закона края: «Об автомобильных дорогах, расположенных на территории Краснодарского края»; «Об управлении  государственной собственностью Краснодарского края»; «О содействии отдельным  категориям граждан в улучшении жилищных условий путем привлечения их к участию в жилищно-строительных кооперативах на территории Краснодарского края»; «О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья  экономического класса, построенного  или  строящегося на земельных участках единого института развития в жилищной сфере, находящихся на территории Краснодарского края, и порядке включения указанных граждан  в эти списки».

Депутатами представительного органа власти в полном объеме учтены замечания прокуратуры края, направленные на проект закона о внесении изменений в Закон края «О налоге на имущество организаций».

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/po-predlozheniyu-prokuratury-kraya-vneseny-20

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