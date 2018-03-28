По предложению прокуратуры края внесены изменения в законы Краснодарского края

Кроме того, предусмотрены права органов местного самоуправления на направление в уполномоченный орган предложения о включении участников строительства проблемных объектов, расположенных на территории муниципального образования, в реестр; на принятие мер с целью завершения строительства проблемного объекта по привлечению нового застройщика в соответствии с законодательством; по рассмотрению вопроса о предоставлении новому застройщику земельного участка с целью удовлетворения прав и законных интересов участников строительства проблемных объектов, возникающих из-за инвестирования денежных средств в строительство проблемного объекта исключительно для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности; на оптимизацию выданных технических условий подключения к инженерным сетям.

Однако как показала практика прокурорского надзора, исполнение данного Закона края не позволяет в полном объеме защитить нарушенные права дольщиков, поскольку он не регулирует порядок привлечения инвестиционных средств для целей завершения строительства проблемных жилищных объектов.

В связи с этим прокурором края 29.09.2017 Законодательное Собрание края и глава администрации (губернатор) края проинформированы о необходимости внесения соответствующих изменений в указанный и иные законы края.

По предложению прокурора края главой администрации (губернатором) края разработан проект закона края «О дополнительных мерах по защите прав пострадавших участников строительства на территории Краснодарского края и о внесении изменений в некоторые законы Краснодарского края», устанавливающий дополнительные меры по защите прав пострадавших участников строительства; обеспечение их прав на жилые помещения-квартиры путем завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта, либо предоставления им жилых помещений-квартир в ином многоквартирном доме, либо выплаты пострадавшим денежной компенсации.

Законопроектом определяется также порядок предоставления земельного участка застройщику-инвестору.

Кроме того, предусматривается внесение изменений в Закон края от 04.03.2015 №3123-КЗ «О предоставлении юридическим лицам земельных участков, которые находятся в государственной собственности Краснодарского края или муниципальной собственности либо государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов для размещения (реализации) масштабных инвестиционных проектов, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения» направленные на определение критериев, которым должен соответствовать инвестиционный проект инвестора.

На состоявшейся сегодня сессии Законодательного Собрания края депутаты единогласно проголосовали за принятие указанного законопроекта в первом чтении. Работа над ним будет продолжена в целях принятия закона края на следующей сессии законодательного органа власти края.

По результатам проводимого прокуратурой края мониторинга изменений федерального законодательства, Законодательное Собрание края проинформировано о региональных законах, вступивших с ними в противоречия.

На сессии по предложению прокуратуры края рассмотрены проекты законов края о внесении изменений в 4 закона края: «Об автомобильных дорогах, расположенных на территории Краснодарского края»; «Об управлении государственной собственностью Краснодарского края»; «О содействии отдельным категориям граждан в улучшении жилищных условий путем привлечения их к участию в жилищно-строительных кооперативах на территории Краснодарского края»; «О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках единого института развития в жилищной сфере, находящихся на территории Краснодарского края, и порядке включения указанных граждан в эти списки».

Депутатами представительного органа власти в полном объеме учтены замечания прокуратуры края, направленные на проект закона о внесении изменений в Закон края «О налоге на имущество организаций».