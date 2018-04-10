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К 2021 году во всех школах Кубани будут введены уроки самбо

Вместе с тем Вениамин Кондратьев призвал глав муниципалитетов уделять еще больше внимания развитию спортивной инфраструктуры и привлечению тренеров. По его словам, дополнительным стимулом для развития спорта станет внедрение комплекса ГТО и введение уроков самбо в качестве третьего урока физкультуры.

– С 1 сентября такие уроки появятся в более чем 140 школах края. К 2021 году этим проектом должны быть охвачены все школы Кубани, – заявил глава региона.

Как доложила министр физической культуры и спорта края Людмила Чернова, сейчас Кубань уже занимает второе место в России по внедрению комплекса ГТО среди населения.

– За 2017 год 188 тысяч кубанцев приняли участие в выполнении нормативов ГТО, из них – 77 тысяч получили знаки отличия, – уточнила министр.

Она также отметила, что проводится большая работа по привлечению детей к занятиям спортом. Для этого работают 280 спортивных школ, во всех 44 муниципалитетах действует 579 многофункциональных спортивно-игровых площадок, строительство новых объектов продолжается.

Она привела в пример Тбилисский район, в спортивных школах которого занимается 1300 учащихся, но с вводом универсального спорткомплекса, который открылся в марте, в спортшколу уже дополнительно пришло 300 детей. В текущем году будет построен малобюджетник, что даст возможность дополнительного набора еще 550 человек. А это в свою очередь поднимет уровень систематически занимающихся физической культурой и спортом в районе до 35 процентов.

Вениамин Кондратьев отметил, что в регионе есть резервы для привлечения детей и подростков к регулярным занятиям физкультурой. Так, в этом году планируется строительство 20 малобюджетных спортивных залов и 10 универсальных спортплощадок.

– Сегодня мы максимально набрали темп, чтобы жители края занимались спортом. Спортивная инфраструктура должна быть в пешей доступности. Комплексы создают совсем другую жизнь и в городе, и на селе. Это место общения молодежи. И на этом мы экономить не будем, – подытожил губернатор.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края