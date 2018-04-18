Пенсионный фонд России информирует...

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ПФР сегодня предоставляет целый спектр услуг дистанционно – в электронном виде, а так же через МФЦ города.

Жители города Новороссийск могут получить более 40 услуг ПФР в электронном виде и более 10 услуг через МФЦ.

Электронные услуги предоставляются как через портал госуслуг, так и через сайт ПФР. На сайте ПФР спектр услуг значительно шире.

Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг, то есть быть зарегистрированным в ЕСИА (Единой системе идентификации и аутентификации).

Обращаем внимание, что зарегистрироваться на портале госуслуг можно в клиентской службе ПФР в г.Новороссийске кабинет 104, в любом филиале Много - функционального центра (МФЦ) города.

Услуги для будущих пенсионеров:

?? узнать заработанные пенсионные коэффициенты (баллы) и стаж,

?? получить выписку о состоянии своего «пенсионного» счета;

?? контролировать отчисления работодателя на пенсию;

?? рассчитать размер будущей пенсии на персональном пенсионном калькуляторе;

?? управлять средствами пенсионных накоплений;

?? подать заявление о выплате средств пенсионных накоплений (при условии, что Вы их формируете в ПФР);

?? подать заявление о выдаче сертификата на материнский (семейный) капитал, а также о распоряжении его средствами. В этом случае необходимо в течение 5 рабочих дней обратиться в территориальный орган ПФР, куда было направлено электронное заявление, и представить документы личного хранения;

?? получить информацию о размере или остатке материнского (семейного) капитала, а также заказать соответствующую справку.

?? подать заявление об установлении компенсационной выплаты по уходу.

Услуги для пенсионеров:

?? подать заявление о назначении и доставке любого вида пенсии, о перерасчете,

?? изменить способ доставки пенсии;

?? получить информацию о назначенной пенсии и социальных выплатах и заказать соответствующую справку при необходимости;

?? подать заявление об изменении статуса занятости (этот сервис актуален для тех граждан, кто получает выплаты по линии ПФР, зависящие от факта работы);

?? подать заявление о переводе с одного вида пенсии на другой.

Услуги для федеральных льготников:

?? подать заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты;

?? распорядиться набором социальных услуг (подать заявление об установлении, об отказе или о возобновлении НСУ);

?? получить информацию об установленных социальных выплатах и заказать справку при необходимости;

?? заказать выписку из Федерального регистра лиц, имеющих право на получение социальной помощи.

Услуги без регистрации:

?? записаться на прием в клиентскую службу ПФР в удобное время, а при необходимости отменить или изменить предварительную запись;

?? заказать необходимые справки и документы;

?? воспользоваться пенсионным калькулятором;

?? сформировать платежный документ в рамках Программы государственного софинансирования пенсий.

?? В МФЦ города организовано предоставление государственных услуг Пенсионного фонда Российской Федерации:

?? Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

?? Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

?? Выплата включает в себя следующие услуги:

?? о доставке пенсии;

?? об изменении персональных данных;

?? о запросе выплатного дела;

?? о выдаче справки о суммах пенсии, не полученных при жизни пенсионером;

?? о восстановлении выплаты пенсии;

?? о возобновлении выплаты пенсии;

?? о добровольном возмещении излишне полученных сумм пенсии;

?? о выплате начисленных сумм пенсии, причитавшихся пенсионеру и оставшихся не полученными в связи с его смертью;

?? о перечислении пенсии в полном объеме или в определенной части этой пенсии в счет установленной платы за предоставляемые социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания;

?? о прекращении выплаты пенсии;

?? об отказе от получения назначенной пенсии;

?? Доставка начисленной суммы пенсии пенсионеру (его законному представителю) путем зачисления сумм пенсии на счет пенсионера (его законного представителя в установленных законодательством Российской Федерации случаях) в кредитной организации либо путем вручения сумм пенсии на дому или в кассе организации почтовой связи или иной организации, занимающейся доставкой пенсии.

?? Установление федеральной социальной доплаты к пенсии.

?? Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

?? Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

?? Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Российской Федерации.

?? Прием, рассмотрение заявлений (уведомления) застрахованных лиц в целях реализации ими прав при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений и принятие решений по ним.

?? Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, в том числе прием от застрахованных лиц заявлений об обмене или о выдаче дубликата страхового свидетельства.

?? Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования согласно Федеральным законам «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации».

?? Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат).

Сегодня сеть МФЦ г.Новороссийска объединяет 9 территориальных обособленных структурных подразделений. В каждом из них можно получить более 10 услуг Пенсионного фонда.

Вы экономите время и получаете необходимые услуги дистанционно, не выходя из дома либо посещаете МФЦ, расположенный в шаговой доступности!