Вениамин Кондратьев: «Кубанское казачье войско стало фундаментом возрождения казачества по всей стране»

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Глава региона выступил на торжественном параде, посвященном 27-й годовщине принятия закона «О реабилитации репрессированных народов, в том числе и казачества».

По словам Вениамина Кондратьева, день реабилитации кубанского казачества – это точка отсчета для десятков тысяч семей.

– Казаки Кубани получили право на продолжение своей истории, на возвращение казачьих традиций, культуры, уклада жизни. И в истории Кубанского казачьего войска тоже была начата новая летопись побед, – сказал губернатор.

Глава региона подчеркнул, что кубанские казаки первыми в стране поступили на государственную службу и стали получать землю. В крае создаются казачьи классы, кадетские корпуса. В прошлом году начал работу Союз казачьей молодежи.

– Кубанское казачье войско стало фундаментом возрождения казачества по всей стране. И сегодня уже принято решение о создании Всероссийского казачьего войска. Это говорит о силе и значимости казачества в современной России, – акцентировал губернатор.

Руководитель края подчеркнул, что новое поколение казаков – это современные, хорошо образованные люди, впитавшие опыт своих наставников. Вениамин Кондратьев также напомнил, что казаки Кубанского казачьего войска приняли самое активное участие в возвращении Крыма на Родину, сегодня борются с террористами в Сирии.

– Мы должны быть едины перед лицом тех внешних угроз, которые сегодня нависли над нашей страной. Как бы не хотелось подорвать мир и спокойствие в нашей стране, какие бы истории не придумывались и новые санкции не изобретались – правда была есть и будет нашей стороне, – отметил глава края. – Россия всегда будет защищать слабых, бороться с терроризмом и экстремизмом, отстаивать право народов самим решать свою судьбу.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края