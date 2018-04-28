Прокуратура Каневского района через судебное понуждение потребовала запретить интернет-сайты

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Прокуратурой Каневского района в ходе мониторинга сети «Интернет» выявлены два сайта, на страницах которых размещена информация о возможности получения паспорта гражданина Российской Федерации за плату без прохождения установленной законом процедуры.

При этом сайт содержит информацию о способах и методах оплаты, таким образом, фактически вовлекает пользователей сайта к противозаконному поведению и совершению деяний, ответственность за которые установлена уголовным законом.

В целях недопущения нарушений уголовного законодательства прокуратурой района в суд направлено заявление о признании указанной информации запрещенной.

Требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Решение суда направлено в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации для включения адреса интернет-сайта в Единый реестр доменных имен, содержащих информацию, распространение которой запрещено на территории Российской Федерации.

Работа в данном направлении продолжается.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/prokuratura-kanevskogo-rayona-cherez-sudebnoe-1