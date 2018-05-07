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По инициативе прокуратуры г. Геленджика руководителю религиозной группы, не уплатившему штраф за нарушение требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях, назначен административный арест

В ходе ранее проведенной прокуратурой г. Геленджика проверки выявлен факт осуществления руководителем религиозной группы «Церковь «Краеугольный камень» Геленджик» миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях, что послужило основанием для его привлечения к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

При осуществлении контроля за исполнением судебных постановлений, вынесенных по делам об административных правонарушениях, возбужденным прокурором, установлено, что в установленный статьей 32.2 КоАП РФ двухмесячный срок назначенный руководителю религиозной группы штраф не оплачен.

По данному факту прокуратурой города в отношении виновного лица инициировано возбуждение дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в установленный срок), по результатам которого суд с учетом позиции прокурора, а также отношения правонарушителя к содеянному признал руководителя религиозной группы виновным, назначив ему наказание в виде 1 суток административного ареста.

Работа в данном направлении продолжается.

В настоящее время штраф виновным лицом оплачен.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/po-iniciative-prokuratury-g-gelendzhika-0

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