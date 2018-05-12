Депутат уверен, что замена части товаров из США простимулирует российскую экономику

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Комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных государств»

Напомним, законопроект разрабатывался как ответная мера на вызовы США.

«Этот законопроект был разработан как вынужденная мера – невозможно было не ответить на все недружественные шаги и санкции, нарушающие договоры, — рассказал Первый заместитель Председателя Комитета Владимир Гутенев. — В сложившейся обстановке необходимо было подать сигнал вовне о том, что мы будем отвечать на недружественные шаги».

Парламентарий отметил, что сейчас в документе речь идет о потенциальной возможности ввести полный или частичный запрет или ограничение.

«Я понимаю, что это чувствительно для ряда областей, и невозможно заменить всю номенклатуру продукции. Речь идет о том, что, если существует аналог той продукции, которую производит недружественное нам государство, наша страна может пойти на ответный шаг. Что касается лекарственных препаратов – ни один шаг не будет предпринят без наличия гарантированных альтернативных препаратов», — заявил Владимир Гутенев.

В текст будут внесены дополнения, которые будут учитывать мнение общества и гражданских институтов, сообщил депутат. «Отмечу также, что замена части товаров из США простимулирует российскую экономику, как это уже произошло ранее, и поспособствует укреплению торгово-экономических связей России со странами, не поддерживающими санкционную политику», — заключил он.

Напомним также, сегодня прошло заседание Совета по законотворчеству при Председателе Государственной Думы, на котором обсуждались предложения, поступившие в ходе работы над законопроектом. Все участники заседания сошлись во мнении, что ко второму чтению необходимо отказаться от упоминания в документе конкретных отраслей и товаров, в частности, лекарственных препаратов.

Источник: Госдумма.РФ