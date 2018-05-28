Пенсионный фонд России в городе Новороссийске информирует...

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Пенсионный фонд России обеспечил единовременную выплату ко Дню Победы инвалидам и участникам Великой Отечественной войны.

Пенсионный фонд России осуществил единовременную выплату инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в связи с 73-й годовщиной Победы. Выплата, составляющая в соответствии с указом президента России В. В. Путина 10 тысяч рублей, уже предоставлена по линии Пенсионного фонда России 81,7 тысячам ветеранов в целом по России, в частности по г.Новороссийску 187 ветеранам Великой Отечественной войны.

Финансирование выплаты ко Дню Победы обеспечено Пенсионным фондом в полном объеме. Средства выплачены через все доставочные организации, включая «Почту России» и кредитные организации. Некоторым ветеранам в связи с личными обстоятельствами, например отсутствием в период доставки, единовременная выплата может быть предоставлена в следующий доставочный период, но такие случаи единичны.