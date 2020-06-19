День кинологических подразделений МВД России

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В свой профессиональный праздник полицейские-кинологи организовали для жителей города конкурс на знание пород собак.

Сотрудники центра кинологической службы Управления МВД России по городу Новороссийску организовали для пользователей социальных сетей конкурс. Полицейские сфотографировались вместе со своими питомцами, которые ежедневно оказывают помощь в выявлении, пресечении и раскрытии преступлений, а также участвуют в охране общественного порядка. Стражи порядка предложили горожанам определить породу служебных собак.

Источник: пресс-служба УМВД.