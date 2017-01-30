В Сочи соревнованиями отметят Всероссийский день зимних видов спорта

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В Сочи в феврале отметят Всероссийский день зимних видов спорта.

В этом году мероприятия посвятят третьей годовщине со дня открытия зимних XXII Олимпийских и XI Паралимпийских игр 2014 года.

Планируется, что 4 февраля в ледовом дворце «Большой» пройдут открытые краевые массовые соревнования по шорт-треку «Лед надежды нашей».

С 7 по 9 февраля в ледовом дворце «Айсберг» проведут открытое первенство города по фигурному катанию среди юношей и девушек. А 11 февраля в поселке Эсто-Садок стартует традиционная массовая гонка «Лыжня России». На горнолыжных курортах организуют развлекательную программу.

Всероссийский день зимних видов спорта отмечают в России с 2015 года. Инициатором этого стал президент Олимпийского комитета РФ Александр Жуков, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Источник: kuban24.tv