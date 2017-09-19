Демьян Кузьмин удостоен Почетной грамоты министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

/Поздравляем/

Таким образом был отмечен его большой вклад в развитие санаторно-курортной и туристской отрасли региона. Демьян Лазаревич Кузьмин проработал главой администрации Архипо-Осиповского округа более 15 лет.

За эти годы в селе был реконструирован Свято-Никольский храм, построены детский духовно-творческий центр при Свято-Никольском храме и набережная, отремонтированы километры дорог и инженерных сетей, установлены памятники выдающимся личностям и малые архитектурные формы, открыты три спортивные площадки, спортивный зал, установлены тренажеры и спортивный комплекс для воркаута с тренажерами в микрорайонах села. Большое внимание Демьян Лазаревич уделял общению с населением и патриотическому воспитанию молодёжи. За годы своей работы он наладил тесные связи с представителями Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, благодаря чему в 2016 году в Архипо-Осиповке был открыт уникальный Музей космонавтики. Кроме того, в селе были построены еще 8 объектов показа: это музей «Михайловское укрепление», Музей хлеба и вина, дельфинарий, океанариум и другие. За плодотворную работу Демьяна Кузьмина поблагодарил и глава муниципалитета. Виктор Хрестин выразил надежду, что Демьян Лазаревич будет и дальше прилагать усилия для развития не только Архипо-Осиповского сельского округа, но и всего муниципалитета, а также пожелал здоровья и новых идей.

Добавим, что Демьяна Кузьмина на должности главы администрации Архипо-Осиповского внутригородского округа сменил Алексей Липовецкий, который до этого долгие годы проработал начальником поселкового отделения милиции в Архипо-Осиповке, а затем занимал должность заместителя начальника Отдела МВД по охране общественного порядка в городе Геленджике.