Спасатели эвакуировали мужчину из горно-лесной местности в районе озера Кардывач

/Происшествия/

23 сентября в 13.35 от дежурного погранзаставы п. Эстосадок поступило сообщение о том, что на тропе в районе озера Кардывач (п. Красная Поляна), неподалеку от пограничного поста на реке Азмич, туристу стало плохо, самостоятельно продолжить путь он не может.

Мужчина не чувствовал обе руки от плечевых суставов до кистей, также у него было сильное головокружение, слабость, тошнота.

Спасателями ЮРПСО и летчиками АСЦ ЮРЦ было принято решение о срочной эвакуации пострадавшего из горно-лесной местности бортом вертолета Ми-8 МЧС России. Сотрудники МЧС транспортировали 42-летнего сочинца на носилках к воздушному судну и оказали мужчине доврачебную помощь. Прибыв на базу отряда в г. Сочи, пострадавшего сразу же передали бригаде Скорой помощи.

Группа, в составе которой был пострадавший сочинец, на учете в территориальных органах МЧС не стояла.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России