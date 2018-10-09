Звезда сериала "Кухня" сбил пешехода в Москве

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Как стало известно РЕН ТВ, актер из сериала "Кухня" Дмитрий Назаров сбил пешехода, перебегавшего дорогу в Москве. ДТП произошло накануне около 23:30 на Варшавском шоссе.

По некоторым данным, пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения. Артист сам вызвал скорую, после чего уехал. Пострадавшего увезли в больницу с переломом костей предплечья.

Дмитрий Назаров - известный российский актер, ведущий и шоумен. Широкую известность и любовь зрителей ему принесла роль в сериале "Кухня", где актер сыграл шеф-повара Виктора Баринова. Кстати, в одной из серий "Кухни" персонаж Баринова сбивает владельца ресторана, которого сыграл Дмитрий Нагиев, за что попадает в полицию.

Источник: Дирекция по маркетингу и цифровым коммуникациям