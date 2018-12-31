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Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске выросло до трех

Подъезд жилого дома обрушился в результате взрыва в Магнитогорске. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как сообщает местный портал "Верстов.Инфо", взрыв произошло в седьмом подъезде жилого дома, расположенном на проспекте Карла Маркса, приблизительно в 06.00 по местному времени (04.00 мск).
На фото с места ЧП виден обрушившийся пролет дома девятиэтажного дома. По словам одной из местных жительниц, которую цитирует "Верстов.Инфо", после взрыва чувствовался сильный запах газа.
Число погибших в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске возросло до трех, неизвестна судьба 79 человек, сообщил журналистам заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов.
Около 4.00 мск в Магнитогорске Челябинской области, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164.

Источник: https://ria.ru/20181231/1548944880.html?utm_source=push&utm_medium=browser_notification&utm_campaign=ria.ru

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Категория: Новости / Происшествия

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