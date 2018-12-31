Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске выросло до трех

Подъезд жилого дома обрушился в результате взрыва в Магнитогорске. Об этом сообщает РЕН ТВ.

На фото с места ЧП виден обрушившийся пролет дома девятиэтажного дома. По словам одной из местных жительниц, которую цитирует "Верстов.Инфо", после взрыва чувствовался сильный запах газа.

Число погибших в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске возросло до трех, неизвестна судьба 79 человек, сообщил журналистам заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов.